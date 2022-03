Polícia Militar prende um homem por tráfico de drogas em Mauá

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/03/2022 | 11:31



Durante patrulhamento pelo Jardim Zaíra II, em Mauá, equipe de policiais militares da Força Tática avistaram um homem saindo de uma residência com uma mochila rosa e entrando em um veículo, no modelo Fiat Brava. Diante do suspeito, a equipe efetuou a abordagem e vistoria veicular e encontraram drogas dentro da mochila. O homem confessou à polícia que integrava uma facção criminosa e que tinha a função de abastecer pontos de tráfico em Mauá. Ainda foi encontrado mais entorpecentes dentro da residência do indivíduo que usava como "toca", local utilizado como depósito de drogas.

Na casa ainda existia dois pisos falsos que escondiam uma grande quantidade de drogas.

O homem foi preso e encaminhado ao Trigésimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.