Juju Salimeni faz tatuagens para homenagear namorado, Diogo Basaglia

08/03/2022 | 11:11



Juju Salimeni fez na última segunda-feira, dia 7, duas tatuagens para homenagear o namorado, Diogo Basaglia.

A apresentadora escreveu em um antebraço Diogo e, em números romanos, a data do primeiro beijo do casal: 25 de setembro de 2021, um dia depois do aniversário dela.

Já no outro antebraço, Salimeni escreveu Basa, abreviatura do sobrenome Basaglia, com um coração ao lado.

O fisiculturista mostrou os desenhos nas redes sociais.

Que surpresa. Te amo, princesa, escreveu na legenda da publicação.