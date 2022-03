Zé Felipe faz homenagem para as mulheres de sua vida: Meu porto seguro

08/03/2022 | 11:11



Zé Felipe acordou inspirado nesta terça-feira, dia 8. A fim de celebrar o Dia da Mulher, o cantor fez uma homenagem para as mulheres mais importantes de sua vida. Começando pela esposa, Virginia Fonseca, a filha Maria Alice, a mãe Poliana Rocha e até a sogra Margareth Serrão.

Ao postar uma série de cliques ao lado delas, o cantor escreveu:

Precisaria vidas e vidas para agradecer tudo o que vocês são e representam para mim. Vejo em vocês força, coragem? vejo delicadeza, doçura e amor, um amor sem medida. Obrigado por serem meu porto seguro. Parabéns por todos os dias. Me orgulho muito em ser rodeado por vocês! Parabéns mulheres do mundo! Parabéns meu amor Virginia, parabéns mãe, parabéns filha, a Margareth Serrão, as mulheres da minha família e minhas fãs? FELIZ DIA DA MULHER!

Nos comentários, os internautas teceram elogios para Zé.

Que fofo, comentou uma seguidora.

Lindo demais, apontou outra.