Ana Paula Siebert esclarece boatos de crise no casamento com Roberto Justus

Ana Paula Siebert resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para responder as perguntas dos seus seguidores - e a influenciadora foi questionada por um internauta se seu casamento com Roberto Justus estaria passando por uma crise.

Segundo os fãs, os dois teriam passado o Carnaval separados.

Primeira resposta: Não. Segunda resposta: Passamos o Carnaval juntos, com a minha família, explicou Ana Paula.