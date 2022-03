Obituário - 8 de março de 2022

Ademir Medici

Gabriel Gonçalves de Oliveira

(Santa Rita, Bahia, 25-5-1936 – Diadema, 4-3-2022)

Ainda jovem, Gabriel Gonçalves de Oliveira uniu-se ao grupo que lutava pela emancipação de Diadema, tornando-se um dos emancipadores, o que o levou a trilhar a vida pública.

Foi eleito vereador em várias legislaturas, ocupando em dois biênios a presidência do Legislativo: 1973-1974; 1991-1992.

Seu estilo era popular. Manteve-se fiel ao bairro de Piraporinha, onde morou até o fim, lutando pela chegada de melhoramentos em toda a área ao longo da divisa de Diadema com São Bernardo.

Gabriel parte aos 85 anos e foi sepultado no Cemitério Municipal de Diadema.



SANTO ANDRÉ

Izabel Oliveira Souza, 98. Natural de Parnamirim (Pernambuco). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene dos Santos de Jesus, 95. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Merlo, 92. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 4. Jardim da Colina.

Astfan Mihram Deeb, 89. Natural da Palestina (Jaffa). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Benedita Maria Gracia Dio, 89. Natural de Bragança Paulista. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Garcia Toom, 88. Natural de Piquerobi (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Pereira do Nascimento Simões, 86. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Quedinho, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Promotor de eventos. Dia 4. Jardim da Colina.

Luiz Gianoglio, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Ivanete de Oliveira, 74. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Batista de Oliveira, 72. Natural de Lagoa Seca (Paraíba). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Memorial Phoenix.

Pedro Pereira da Silva, 69. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Didima Henrique Dantas Araki, 62. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônoma. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ocimar Domingues de Faria, 62. Natural de Santo André. Residia no Sítio Pinheirinho, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Reginaldo Castilho, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Líder de produção. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Justina Terto, 95. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Violeta Pereira da Silva, 95. Natural de Juramento (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Municipal de Claro das Poções (Minas Gerais).

Januário de Camargo, 89. Natural de Itapecerica da Serra (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Mituro Onishi, 83. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Lurdes Dias da Silva Escudeiro, 82. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Etelvino Gonçalves de Souza, 71. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Maria Rodrigues Garcia, 69. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia no Jardim Montreal, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Lemos de Paiva, 69. Natural de Brasópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

José Fernando da Silva, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

José Guedes da Silva, 68. Natural de Irecê (Bahia). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Lúcia Maria Bento de Lima, 67. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Cleide Lins de Souza Braga, 65. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Dorival Silvestre, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Marião, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Helena Silva, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Antonio Alcrivo de Oliveira, 52. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Claudemir Guimarães, 51. Natural de Duas Barras (Rio de Janeiro). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Hermelinda Fructuoso Pandolpho, 95. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lúcia Scimini Gomes, 93. Natural de Agudos (São Paulo). Residia em Indaiatuba (São Paulo). Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jair Brunieri, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no barro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Simone Cristhine Souza Pudo, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Gabriel Gonçalves de Oliveira, 85. Natural de Santa Rita (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores Diniz, 76. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Lindanilva Pereira de Oliveira, 74. Natural de Pinheiros (Espírito Santo). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleber Alves Mangueira, 49. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Vale da Paz.



M A U Á

Sonia Maria Grecco, 75. Natural de Mauá. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Professora. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Laurindo José Ribeiro, 70. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Dalila de Oliveira, 69. Natural de Jacupiranga (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Catarina Gomes Trevisan, 69. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Osmar Tadeu da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Osvaldir Coelho, 67. Natural de Ibaiti (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Maria Elizabeth Afonso da Cruz, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Francisco Salviano, 56. Natural de Dom Viçoso (Minas Gerais). Residia no bairro Alto da Serra, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.