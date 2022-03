O Estádio do Inamar vai tremer !

Dérek Bittencourt

O Estádio do Inamar vai receber no sábado um dos jogos mais importantes da história do futebol do Grande ABC. O encontro entre Água Santa e Santo André, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, coloca frente a frente adversários que têm muito em comum na campanha até aqui. De um lado, o Netuno, com dez pontos, que renasceu após vencer a Ponte Preta, em Campinas, e tentará fazer a lição de casa não apenas para ganhar gordura na luta contra o rebaixamento como seguir na briga pela classificação. Do outro lado, o Ramalhão, com 11 pontos, tem situação similar: conseguiu recuperar fôlego após bater o Guarani, também em Campinas, e quer surpreender em Diadema tanto para assegurar sua permanência na elite quanto se aproximar da vaga nas quartas de final. Os dois ainda lutam por espaço na Série D do Brasileiro de 2023. E, além de tudo isso, se trata de um dérbi regional. Ou seja, tem tudo para ser uma grande partida. E espero que isso aconteça tanto dentro quanto fora do campo. Isso porque as torcidas dos dois lados costumam dar show nas arquibancadas e tenho certeza que não será diferente – e sem qualquer tipo de problema, de preferência, já que temos visto tantos casos de brigas entre torcedores e até mesmo ataques aos jogadores Brasil afora.

Antes de o Paulistão começar, eu acreditava que Santo André e Água Santa poderiam se classificar com certa tranquilidade. Acontece que ambos até tiveram chance para estar em situação mais cômoda e tranquila, mas desperdiçaram pontos fundamentais e, apesar de terem possibilidades matemáticas de estar nas quartas de final, primeiramente têm de pensar em não cair. Não achei certa a demissão do técnico Sérgio Guedes no Netuno e também não é possível creditar a vitória sobre a Ponte Preta a uma resposta do elenco a esta ação da diretoria. Mas tal situação é muito comum. Pelo menos no Ramalhão os dirigentes deram crédito e tempo a Thiago Carpini. Confesso que desde já estou ansioso para sábado. Como seria bom se os dois pudessem sair de campo com os três pontos.

EM OUTROS CAMPOS

Se no Campeonato Paulista da Série A-2 o São Caetano vem enfrentando grandes dificuldades para voltar e se manter no G-8, as recém-criadas equipes de esports (os esportes eletrônicos) vêm fazendo bonito. O time de Free Fire venceu há duas semanas a Copa das Nações, enquanto a experiente lineup de Counter-Strike: Global Offensive foi vice-campeã do 2º Qualificatorio Sul-Americano e conquistou a vaga para RMR das Américas, a ser disputado na Romênia e valendo vaga no Major (Mundial) da Antuérpia, na Bélgica. A Fictor, parceira e investidora do Azulão, vem apostando neste mercado virtual e fez grande aporte financeiro para a formação e estruturação destes times – a delegação de CS:GO, inclusive, viajará em breve para a Espanha, onde realizará um período de treinos se preparando para o torneio presencial em lan, em solo romeno. Inclusive, o São Caetano Esports (como é conhecido no mundo dos games) formou também uma equipe de Fifa 22, que tem como um dos jogadores o ex-atleta Jean Chera. A ambição é grande: ser uma das maiores organizações do segmento no Brasil. Muito legal ver um projeto destes na nossa região, que tem grandes nomes dos esportes virtuais, talvez o maior deles sendo o mauaense Marcelo “coldzera” David, eleito duas vezes o melhor jogador de CS:GO do mundo e atualmente jogando na 00nation.

E POR FALAR EM SÃO CAETANO

Recebi de um amigo uma ementa protocolada na Câmara de São Caetano de autoria do vereador Professor Rodnei (Cidadania), solicitação à Segov (Secretaria Municipal de Governo) “estudos de viabilidade da (sic) criação de uma nova equipe de futebol profissional” no município. A justificativa do parlamentar é a de que, como a cidade “prospera com mais de 150 mil habitantes, seria de muita valia esse pedido”. Entretanto, a argumentação do texto é acompanhada por equívocos quando diz que “é o que já ocorre em outros municípios da região como Santo André, São Bernardo e Diadema”. A primeira e a última cidades, no entanto, têm somente o EC Santo André e o EC Água Santa como times profissionais – o recém-criado Santo André FC pretende se dedicar à base e o antigo CA Diadema se transferiu para Ribeirão Pires. Apenas São Bernardo conta com Tigre e Cachorrão disputando competições oficiais. Além disso, as vizinhas citadas pelo vereador contam com populações três, quatro e até seis vezes maiores do que o território são-caetanense, este que, na minha visão, deveria concentrar esforços em apoio ao projeto que vem sendo feito para reconstrução do Azulão, com direito a grande investimento da atual gestão, criação de nova sede administrativa com ampla estrutura (inclusive loja oficial), plano de construção da Arena Anacleto Campanella e muito mais. Professor Rodnei – que é formado em educação física e um dos principais defensores do esporte na Câmara da cidade – sugere um estudo, o que é válido, pertinente, mas tenho minha opinião: o São Caetano é suficiente para o “C” do Grande ABC. A propositura, no entanto, parece ter sido arquivada. Ainda assim, ficam dúvidas sobre tal sugestão. Aguardo as cenas dos próximos capítulos.

