EC São Bernardo projeta boas atuações no 1º de Maio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/03/2022 | 09:31



O EC São Bernardo trouxe de Bauru três importantes pontos na bagagem após vencer o Noroeste por 1 a 0, no domingo. O resultado elevou o Cachorrão à terceira colocação no Campeonato Paulista da Série A-3, com 19 pontos, um a menos do que o líder Comercial. Entretanto, sem muito tempo para celebrar, o time já se prepara para o confronto com o Barretos, amanhã, às 15h, no Estádio 1º de Maio.

Aliás, o time tentará voltar a ter boas atuações sob seu domínio. Isso porque nos últimos dois jogos no 1º de Maio colecionou um revés e um empate.

“Nosso grupo tem feito bons jogos e, por isso, estamos brigando na parte de cima da tabela. Claro que tivemos alguns tropeços em casa, mas recuperamos isso com a atuação diante do Noroeste. Estou tendo sequência e pretendo continuar trabalhando muito para manter isso e atingir o objetivo do acesso com o clube”, disse o meia Rato.