Rafael Choco assume time feminino de Santo André

08/03/2022 | 09:27



Em fase final de preparação para a LBF (Liga de Basquete Feminino), que começa no dia 13, a AD Santo André anunciou uma importante mudança em sua comissão técnica: Arilza Coraça deixa o cargo de treinadora, assumindo a função de coordenadora do time, e será substituída por Rafael Souza, o Choco, que já era auxiliar da equipe e tem histórico desde a base na própria agremiação andreense.

“Quando a Arilza me informou que iria me promover a técnico, fiquei extremamente feliz pela oportunidade. No dia seguinte, quando caiu a ficha, eu percebi que não era uma simples promoção, era a responsabilidade de carregar um legado de mais de 50 anos no basquete feminino de Santo André. Me sinto honrado de ser merecedor dessa confiança. Muito feliz por estar nessa posição e empolgado por estar entre os técnicos da competição mais importante do cenário nacional”, disse Choco.

Arilza, por sua vez, se mostrou tranquila com a mudança de função. “Santo André está lançando mais um jovem treinador no cenário nacional. O Rafael Souza trabalhou com competência e lealdade, por isso está recebendo essa excelente oportunidade para comandar a nossa equipe adulta feminina”, pontuou a coordenadora, que está na equipe andreense desde 1971.