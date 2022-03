Lula mudou, mas nem tanto assim

Da Redação



08/03/2022 | 09:10



Apesar de ter escolhido morar na Capital por medidas de segurança, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá manter seu título de eleitor em São Bernardo. Este Diário questionou políticos próximos à liderança máxima petista, que confirmaram a intenção de Lula continuar a votar na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no Jardim Lavínia. Na eleição deste ano, com previsão de ocorrer em outubro, Lula deverá voltar ao colégio para votar, principalmente para o cargo de presidente da República. Nas atuais pesquisas, o petista lidera a corrida. O pleito tende a ter contorno ainda mais interessante, já que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) deve mesmo ser o vice na chapa.

Bastidores



Reunião

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) visitou, ontem, a sede da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), em Guarulhos. O parlamentar se encontrou com o superintendente da empresa de economia mista, Aurélio Florindo Filho, e com o diretor Walber Nagot. Alves tratou dos inúmeros vazamentos de água no município da região, problemas com prazos estabelecidos e a ineficácia do canal de solicitações que é usado pela população da cidade.

Alinhamento

O vereador Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, se reuniu, na manhã de ontem, com Andreia do MTST (Psol), suplente que deverá assumir a cadeira do parlamentar já na sessão que deverá ocorrer hoje na Câmara da cidade. O encontro serviu para que os dois políticos alinhassem as equipes do mandato. Alvarez tirou licença não remunerada de 15 dias para conhecer experiências e políticas públicas desenvolvidas na Prefeitura de Belém. O parlamentar recebeu convite para acompanhar a administração do prefeito Edmilson Rodrigues, que também é do Psol.

Inauguração

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), inaugurou, na tarde de ontem, campus da USCS (Universidade São Caetano) na cidade de Itapetininga, no Interior. Durante o evento, o chefe do Executivo destacou a atuação da instituição de ensino e lembrou a história de mais de 53 anos de atuação da universidade na formação de profissionais de várias áreas.