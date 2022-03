Mercado Livre informa 'acesso não autorizado' em seu código-fonte

08/03/2022 | 09:09



O Mercado Livre informou à US Securities and Exchange Commission (SEC - órgão correspondente à CVM para empresas listadas nos Estados Unidos) que detectou "recentemente que parte do código-fonte do MercadoLivre Inc. foi sujeita a acesso não autorizado". A companhia admitiu que os dados de aproximadamente 300 mil usuários foram acessados, mas que ainda não há evidência de danos à infraestrutura da empresa, nem de que tenham sido obtidas informações como senhas ou informações financeiras dos clientes.

"Ativamos nossos protocolos de segurança e estamos realizando uma análise completa. Embora os dados de aproximadamente 300 mil usuários (de quase 140 milhões de usuários ativos únicos) tenham sido acessados, até agora - e com base em nossa análise inicial - não encontramos nenhuma evidência de que nossos sistemas de infraestrutura tenham sido comprometidos ou que tenham sido obtidas senhas de usuário, saldos em conta, investimentos, informações financeiras ou de cartão de pagamento", diz a empresa em seu posicionamento.

A companhia diz ainda estar "tomando medidas rigorosas para evitar novos incidentes".