Anitta e Bruna Marquezine posam juntas em Paris e cantora brinca com diferença de altura

08/03/2022 | 09:10



Anitta e Bruna Marquezine voltaram a se encontrar em Paris, onde acompanham a Semana de Moda. Nas redes sociais, a cantora fez questão de compartilhar um clique ao lado da atriz e ainda teve intimidade o suficiente para fazer uma brincadeirinha com a diferença de altura entre elas.

Ao fundo do Storie, Anitta usou a música Baixinha, de Chininha e L7NNON. Elas já estão quase besties, né?

Parte da letra, diz:

Baixinha, será que um dia eu vou poder chamar de minha? Prometo que cê nunca mais dorme sozinha.

Os boatos de que Anitta e Bruna não se davam bem começaram no Carnaval de 2019, quando a cantora ficou com Neymar Jr. em uma festa. Após o ocorrido, as duas só voltaram a ser vistas em clima amigável em janeiro de 2022.

Inclusive, ainda na Semana de Moda, Anitta chegou a postar uma foto com Bruna com a trilha de Só Você, sucesso de Fábio Jr.

Demorei muito pra te encontrar/Agora eu quero só você/Teu jeito todo especial de ser, dizia o trecho escolhido pela cantora.