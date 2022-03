Ela aprendeu português para dar voz às mulheres

Nilton Valentim

Quando foi transferida da Turquia para o Brasil, Ebru Semizer, 38 anos, não imaginava que ficaria mais que três anos no País – está há 12 – nem que criaria um projeto para melhorar a vida das mulheres que vivem nas estradas e transformar em realidade o sonho que muitas tinham de serem caminhoneiras e conduzir os seus destinos, mas que não tinham condições financeiras para obter a documentação necessária.

Nascida em Istambul, na Turquia, Ebru chegou ao Brasil sem saber falar português. Aprendeu em aulas diárias que fazia bem cedo, antes do início do expediente na Mercedes-Benz, de São Bernardo. Hoje fala seis idiomas e, no caso específico do português, garante que consegue inclusive reconhecer os sotaques das diferentes regiões do País.

Há dois anos obteve a cidadania brasileira e vive a expectativa de votar nas eleições de outubro. Será mais uma experiência para quem já desfilou em escola de samba no Carnaval, escolheu o Palmeiras como seu time em São Paulo, mas está em dúvida se será Flamengo ou Vasco no Rio.

“Eu tenho uma conexão muito forte com o Brasil desde que cheguei. No primeiro dia aqui já me sentia bem. Nunca tive medo de andar na rua. Eu queria manter essa conexão e me emocionei bastante quando saiu a notícia (da naturalização). É uma coisa simbólica”, afirma.

Em meio a tantas descobertas, Ebru e sua equipe perceberam que a vida nas estradas era bem complicada para as mulheres e que seria possível amenizar essa situação. Foi assim que, em 2019, nasceu o projeto A Voz Delas, que tem como principal missão melhorar a rotina das motoristas e também das cristais, termo usado pelos caminhoneiros para se referir às mulheres que os acompanham nas estradas. “Queremos dar voz e criar uma certa consciência sobre essas mulheres que estão nas estradas. Melhorar a higiene, oferecer coisas básicas. Elas não têm um banheiro feminino, não têm um chuveiro nem local seguro para dormir”, relata.

A primeira iniciativa foi a reforma de um banheiro em uma parada de caminhão em Goiânia. Depois vieram outras iniciativas. Dentre elas a possibilidade de que 30 mulheres pudessem tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria ‘C’, que possibilita dirigir caminhão. “Não houve nenhuma reprovação e metade delas já está com emprego. E muitas fazendo cursos de aperfeiçoamento com nossos parceiros”, conta, com orgulho.

Ebru sabe que a estrada pode ser hostil, porém, atraente. “A mulher deve estar onde ela quiser. Muitas empresas já nos relataram que as motoristas tendem a trazer resultados melhores, de consumo, de segurança. Quando vi a emoção que as mulheres que fizeram o nosso curso (para tirar a CNH), deu para ver que a estrada é um lugar legal, que dá senso de liberdade, que elas estão superprontas para estar na estrada. E que o papel do ecossistema (fabricantes de veículos, independentemente da marca) é proporcionar essas condições”, aponta.

E as mulheres que cortam o País são exigentes. Por WhatsApp enviam imagens de coisas boas e ruins que encontram no trecho e cobram providências.

O próximo passo do projeto é disponibilizar no site (www.avozdelas.com.br) espaço para oferecimento de vagas destinadas exclusivamente às mulheres.

PALAVRAS

Dentre as palavras e expressões em português, uma das que mais chamaram a atenção de Ebru foi ‘compaixão’. Não o sentimento de piedade, como está no dicionário, mas a união da preposição ‘com’ e do substantivo feminino ‘paixão’. Ela usa o exemplo do desfile de escola de samba, no qual os ensaios insinuavam à racionalidade da estrangeira que nada iria funcionar na avenida.

“Eu pensava que nunca ia dar certo. No dia do desfile, 6.000 pessoas dançavam todas sincronizadas. Isso só se consegue com paixão, não é com disciplina ou com estrutura. É só com aquela alegria e paixão para conseguir fazer isso. O Brasil é diferenciado”, afirma.