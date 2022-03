Máscaras e bom senso

Do Diário do Grande ABC



07/03/2022 | 23:59



As sete cidades do Grande ABC devem abolir, a partir de quinta-feira, a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos. A novidade será anunciada amanhã pelos prefeitos em reunião ordinária do Consórcio Intermunicipal, seguindo posicionamento do governador João Doria (PSDB), segundo apurou a reportagem do Diário. A medida vem no encalço da significativa redução nos números de doentes e mortos pela Covid-19 na região. Mas o abrandamento das regras não deve ser entendido como sinal de que a pandemia foi vencida. Não! Absolutamente não! Ainda será preciso manter alguns cuidados fundamentais para derrotar o novo coronavírus.



O avanço do micro-organismo parece estar sob controle, não apenas na região, mas em todo o País – o que já leva o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a considerar a hipótese de rebaixar a proliferação do novo coronavírus ao nível de endemia no País. No Grande ABC, segundo dados mais recentes, o índice de contaminação registra queda de 60% nos ambulatórios de campanha dos municípios.



Manter o domínio sobre os vetores de contaminação será fundamental para não haver retrocesso na política de afrouxamento das regras sanitárias, até que, finalmente, se restabeleça a vida normal. Para tanto, a participação da sociedade é essencial. Manter o uso das máscaras em ambientes fechados, ficar em isolamento físico ante algum sintoma de Covid-19, recorrer a álcool gel com frequência e cobrir nariz e boca ao espirrar são algumas regrinhas básicas que não devem ser suprimidas do dia a dia.



Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares abertos, como ruas e parques, o Grande ABC dá passo importante para a retomada pós-pandemia. Se todos fizerem a parte que lhes cabe, o que inclui as autoridades, em breve o novo coronavírus estará relegado aos livros de história. Por enquanto, todavia, toda e qualquer celebração deve ser contida – até mesmo em respeito aos 652.341 brasileiros que perderam a vida nesta batalha, dos quais 11.081 eram moradores das sete cidades.