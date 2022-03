Força exemplar

Do Diário do Grande ABC



07/03/2022 | 23:59



Cresci rodeada de mulheres fortes, batalhadoras, decididas a desbravar caminhos e criar saídas impensáveis para problemas nada triviais. Fui menina que brincou de boneca e de casinha, mas também fui ensinada desde cedo que princesas também podem subir em árvores, andar de skate e jogar bola. É claro que a vida logo demonstrou que nem todos têm a sorte de crescer entre mulheres tão especiais, que prezam por valores realmente essenciais. Ao longo da adolescência e da juventude pude conhecer, dentro da minha geração, aqueles (e aquelas!) que acreditavam, entre outras coisas, que as mulheres deveriam se contentar com algumas limitações.



Mais tarde, já exercendo a carreira de advogada e professora universitária, é que foi possível entender o lado árduo da vida de mulher vítima de violência doméstica que depende do Estado para se proteger e para sustentar a si mesma e aos seus. Conheci histórias e mundos femininos cruelmente limitados, estampados nos olhares resilientes de mulheres exaustas, acuadas e receosas demais para aceitarem alguma saída do seu tormento. Não raro somos impelidos a pensar que ideais cerceadores da liberdade de escolha feminina são prerrogativas de gerações mais antigas. Sou enfática a dizer que não!



Todavia, é fundamental registrar que, ainda assim, tivemos e ainda temos avanços. Pode não ser na velocidade ideal e necessária, mas é fato que, atualmente, contabilizamos mais mulheres, antes fadadas a não sair do lugar, se apropriando e mudando o rumo de suas vidas. E hoje, no Fundo Social, tenho a honra de conhecer diversos exemplos inspiradores de superação e transformação. São andreenses diversas, algumas na casa dos 20 e outra dos 70. Cada uma com sua trajetória singularmente difícil, mas todas com força extraordinária para vencer obstáculos e ressignificar as dores da vida. Algumas delas fizeram dos espinhos do caminho suas agulhas e teceram colchas vivas e coloridas. Outras transformaram as lágrimas em tintas e miçangas que enfeitam os artesanatos. Há ainda aquelas que colocaram o azedume da vida no polvilho que fermenta o pão doce.



Assim, aprendem novo ofício, se reinventam e escolhem seus caminhos. Muitas delas escolhem ensinar a outras que chegam. E, com isso, não ensinam apenas nova habilidade, mas compartilham experiências e multiplicam ânimo e coragem. E dando as mãos transformam vidas e contribuem de forma significativa para as mudanças sociais e culturais que tanto almejamos. É exatamente essa força, através de exemplos assim, que devemos seguir se quisermos avançar e assim, quem sabe, deixarmos para as próximas gerações sociedade melhor do que encontramos.



Ana Carolina Serra é mãe, professora universitária, mestre em direito social, advogada e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Às mulheres: Luas

Neste Dia internacional da Mulher, fiz esta poesia homenageando-as: ‘Linha suave/Com traços/De coragem/Seguindo em frente/Independente/Da paisagem/É a mais pura arte/Com sua resiliência/Ela passa todas as fases/Frio/Sol/Início/Final/Mulher/Sempre tranquila/No seu próprio caos.

Max Roque

Santo André



Mulher incrível: CRF

Neste seu dia poderia dar-te bombons, vinhos, mas prefiro dar-te respeito, carinho, chamá-la de ‘maravilhosa’, admirá-la por inteiro, porque você, esta mulher incrível, não é daquelas de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas é a que tem tanta beleza que não deixa possibilidades para admirar partes isoladas. A todas as outras, copio o escritor, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde: ‘As mulheres existem para que as amemos, e não para que as compreendamos’. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas vocês.

Francisco Ferri

Santo André



Genocídio?

Aos que ousam atribuir ao presidente da República o rótulo de ‘genocida’ cabe lembrar o que está escrito na Surata 22 do Alcorão, escritura sagrada dos muçulmanos, muito semelhante à Bíblia: ‘Deus vos dá a vida. Deus vos dá a morte. E depois, Deus vos dá outra vida’.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Relatórios

Ainda sobre a iniciativa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC da criação do curso O Papel do Vereador e o Desafio das Câmaras Municipais (Política, dia 5), lembro que neste mês os conselhos municipais de saúde receberão dos respectivos secretários municipais da pasta a PAS (Programação Anual de Saúde), o RAG (Relatório Anual de Gestão) de 2021 e, ainda, a apresentação do relatório resumido de execução orçamentária. Muitos, apesar de não terem a mínima noção sobre tais documentos, terão a missão de analisá-los e emitir parecer a respeito do relatório de gestão. Poucos sabem, mas o conselheiro é agente público, ainda que exerça suas atividades de forma gratuita, e que todo agente público deve responder perante o poder público pelo exercício das atividades que lhes forem conferidas por lei.

Roberto Canavezzi

São Caetano



Vacina

Parabéns ao Butantan, vacina salva vidas desde sempre (Teste de vacina única contra gripe e Covid tem resultado promissor, diz Butantan). E ainda tem uns lunáticos que apoiam aquele outro lunático que fica no ‘curral do cercadinho’ falando besteira!

Sandoval Matos Rocha

do Facebook



De Gaulle

Quanto ao processo na Lava Jato da compra dos caças suecos Gripen, agradecido a quem o nomeou, o ministro Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), por supostas provas ilegalmente obtidas por hackers, está coberto de razão ao livrar o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ‘o homem mais honesto do Brasil’, das infundadas acusações sem recibo com firma reconhecida. Assim é difícil de o Brasil acertar o passo. (Charles) De Gaulle já sabia (é atribuída a ele a frase ‘o Brasil não é um país sério’).

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Visões da guerra

A carta do jornalista Jamil Chade é de cortar o coração de quem lê, tem filhos e sabe dos horrores da guerra. Narra com detalhes o sofrimento de mulheres e crianças na sua visão apurada e respeitosa com sofrimento alheio. Confesso que chorei ao ler os relatos de guerras que presenciou e fiquei imaginando tamanho sofrimento. E não é que um deputado brasileiro teve a audácia de ir até a Ucrânia e, sob pretexto de ajudar os refugiados, fez radiografia, a seu modo, dando sua visão da guerra, colocando ainda mais na lama a vida daquelas pessoas em situação de desespero? Sugiro ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) que, quando for tratar do destino desse deputado, que leia essa carta de Jamil Chade e em seguida ouça os áudios de Arthur do Val. Tenho certeza de que os fatos falam por si.

Izabel Avallone

Capital