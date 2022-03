Conheça as atrações de Córdoba, na Argentina

Redação

07/03/2022



A cidade de Córdoba, na Argentina, é conhecida pelo patrimônio histórico e cultural. O destino sedia a mais antiga universidade do país, tem população jovem e intensa vida noturna, com inúmeras opções de bares, restaurantes e baladas. Há também passeios legais para fazer nos arredores da região.

Atrações de Córdoba, na Argentina

O bairro jesuíta, construído pelos missionários que primeiro chegaram à região, é um dos grandes destaques da cidade. A Manzana Jesuitica, seu nome em espanhol, é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e compreende universidade, igreja, residência dos padres jesuítas e o colégio Montserrat. Esse conjunto, juntamente com as cinco estâncias jesuíticas nas serras cordobesas, permite visualizar e experimentar aquilo que a Unesco definiu como “uma experiencia religiosa, social e econômica sem precedentes”, que durou mais de 150 anos. Outras igrejas, como a Capuchinhos, oficialmente chamada Iglesia del Sagrado Corazón, também valem a visita.

Em Córdoba é possível encontrar desde feiras enormes, que têm antiguidades, artesanato e comida, como o Paseo de Las Artes, até passeios pelas impressionantes montanhas vizinhas. O centro histórico, em torno da Plaza San Martín, é bonito e tem ótimas opções gastronômicas. O Mercado de la Ciudad, situado em um prédio histórico, permite provar a qualidade dos queijos, vinhos e embutidos da região.

A cidade também fica a apenas uma hora de carro do maciço de Los Gigantes, um agrupamento rochoso de 350 milhões de anos, que ganhou seu nome por ser composto por gigantescas pedras graníticas. Além do visual impressionante para quem gosta de fazer trekking, é um ponto obrigatório dos praticantes de escalada esportiva, com mais de 400 rotas equipadas.

Outro destino próximo é Alta Gracia, a meia hora de carro. Além do turismo de aventura, comum a toda a região, com opções de trilhas, cachoeiras, bosques e montanhas, o local abriga o museu Che Guevara, na casa onde o líder revolucionário passou parte da infância e juventude. Entre outros itens, ali está “La Poderosa”, a moto do filme “Diários de Motocicleta”. A memória dos jesuítas também está presente por lá, com a Estancia Jesuítica, um belo edifício antigo que faz parte do conjunto declarado Patrimônio da Humanidade.

Também vale a pena conhecer as cidades fundadas pelos imigrantes alemães. Villa General Belgrano, a uma hora de carro, tem uma arquitetura com diversos prédios no estilo bávaro, além da fama por sediar a principal Oktoberfest da Argentina. A festa só acontece em outubro, mas durante o verão a cerveja artesanal continua sendo uma atração. A poucos quilômetros de lá fica La Cumbrecita, uma pequena vila histórica que parece saída de contos de fadas. Ela mantém ainda construções dos imigrantes originais. No centro, é proibida a entrada de automóveis, o que ajuda a reforçar a sensação de viagem no tempo.

