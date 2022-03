Parque aquático Thermas da Mata inaugura nova atração

Redação

Do Rota de Férias



07/03/2022 | 20:55



O Thermas da Mata, parque aquático em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, inaugurou uma nova atração, chamada Praia da Mata. O ambiente faz parte do projeto de retomada do turismo e das atividades de lazer no complexo, que já lançou, neste ano, o toboágua musical Space Music e a Praça das Águas. Abaixo, veja alguns motivos para conhecer a novidade do local.

Thermas da Mata inaugura Praia da Mata

Localização privilegiada

A apenas 30 minutos da capital paulista, a nova atração do parque aquático oferece fácil acesso aos paulistanos. Portanto, é possível ter uma experiência praiana completa sem perder horas na estrada.

Estrutura completa

A Praia da Mata ocupa uma área de seis mil metros quadrados, sendo mil só de areia e outros cinco mil de praia, criando um ambiente de lazer e diversão para todas as idades. Além disso, sua piscina de ondas conta com dois milhões de litros de água.

O bar pé na areia, em uma área de mil metros, também é uma atração à parte na estrutura. O espaço oferece água de coco, drinques especiais e porções típicas de praia.

Atrações para toda a família

A nova área de diversão do Thermas da Mata tem águas cristalinas com temperatura de 32 graus. Além dos quiosques e do bar pé na areia, o local abriga Beach Club (área VIP) e cabanas para experiência VIP.

Mais diversão

O parque está em uma área de 200 mil m², cercada por uma natureza exuberante, e conta com diversas árvores nativas, nascente e cachoeira. Sua estrutura de lazer e entretenimento reúne atrações como o Hot Island, espaço com piscina de águas quentes, ofurôs e cascata; a Beach Kids, que integra as áreas Kids e Baby (especial para menores de 5 anos) e conta com escorregadores, balde maluco, e diversos brinquedos; e o Cyclone, toboágua com cinco pistas em um percurso de 65 metros.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir o parque aquático Thermas da Mata, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.