Uber Moto chega a Niterói (RJ), Barueri (SP) e outras nove cidades

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/03/2022 | 20:55



Hoje (7), a Uber anuncia a chegada do Uber Moto em mais 11 cidades do Brasil. São elas: Almirante Tamandaré (PR), Araucária (PR), Barueri (SP), Carapicuíba (SP), Ibirité (MG), Niterói (RJ), Nova Lima (MG), Pinhais (PR), Sabará (MG), Santa Luzia (MG) e Taboão da Serra (SP). A modalidade permite que os usuários se desloquem de motocicleta por um preço menor do que o praticado no UberX.

É válido ressaltar que o Uber Moto desembarcou no País em novembro de 2020 em Aracaju (SE). De lá para cá, já está presente em mais de 90 municípios brasileiros.

Segurança para todos

Para dirigir na nova modalidade, o motociclista precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que já estavam cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.

As corridas contarão com uma série de recursos de segurança, como seguro para acidentes pessoais tanto para usuários quanto para parceiros. E mais: os condutores do Uber Moto receberão conteúdo educacional sobre segurança viária, estimulando a direção segura e o respeito às leis de trânsito.

Todas as viagens feitas com a Uber ainda incluem, entre outras medidas, a checagem de antecedentes dos parceiros e dão aos usuários a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa, em tempo real.