Por R$ 354 mil, BMW i3 ganha versão limitada a 30 unidades no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/03/2022 | 20:55



A BMW traz para o Brasil a edição especial BMW i3 Unique Forever. Limitado a 30 unidades, o carro elétrico já está à venda nas concessionárias por R$ 353.950. Vem de fábrica com um carregador portátil, além do posto de abastecimento BMW Wallbox como cortesia, e garantia de dois anos sem limite de quilometragem.

Dentre os diferenciais da versão, estão a cor da carroceria, que vem no tom exclusivo Cinza Storm Bay, grade frontal bicolor e elementos de design E-Copper. Por dentro, o BMW i3 tem o emblema Unique Forever nos encostos de cabeça e a plaqueta “One of 2000”, que evidência a tiragem limitada do modelo ao redor do mundo: 2 mil unidades.

O conjunto motriz é o mesmo do BMW i3 120Ah. A unidade elétrica é capaz de gerar 125kW (170cv) e 250Nm de torque instantâneo. A transmissão é automática continuamente variável. A tração traseira e as baterias de alta voltagem de íons de lítio, por sua vez, têm capacidade de armazenamento de energia de 120 Ah/42,2 kWh. Nesta configuração, o BMW i3 Unique Forever alcança até 310 quilômetros de autonomia no ciclo WLTP e 335 quilômetros de autonomia no ciclo NEDC, acelera de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 150km/h.

Recheado de equipamentos, os destaques do BMW i3 Unique Forever ficam por conta dos faróis full-LED, do teto solar elétrico em cristal, das rodas de liga leve JetBlack de 20 polegadas, e dos freios a discos ventilados com ABS.

O pacote tecnológico traz os sistemas Comfort Access e Driving Assistant Plus. O primeiro trava e destrava as portas com a simples aproximação da chave, incluindo a tampa do porta-malas; enquanto o segundo informa, por meio de alertas visuais e sonoros, situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal.

Por dentro, chamam a atenção os recursos do BMW ConnectedDrive. Entre eles, destacam-se a Chamada de Emergência Inteligente, função responsável por acionar os serviços de auxílio ao usuário em caso de colisão; o BMW Teleservices, dispositivo capaz de monitorar e informar o proprietário do veículo sobre a necessidade de manutenção de determinados componentes do veículo; e os Serviços Remotos, que permite a utilização de algumas funcionalidades do carro remotamente por meio de smartphones Android e iOS.

Nos veículos elétricos, o BMW ConnectedDrive ainda indica os pontos de recarga de utilização pública, disponíveis em shoppings, postos, supermercados, restaurantes e hotéis. Também é possível visualizar no mapa a autonomia do carro, que considera o histórico de consumo, a informação de trânsito e a topografia do terreno para definir se haverá necessidade de recarga durante o percurso.

O pacote de itens do BMW i3 Unique Forever inclui ainda conectividade Bluetooth, porta USB, e seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros e tipo cortina dianteiros e traseiros.