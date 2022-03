Kane faz dois, Tottenham massacra Everton e entra na briga pelo G-4 do Inglês

07/03/2022 | 19:20



Com dois gols de Harry Kane, que se tornou o sexto maior artilheiro da história do Campeonato Inglês, ultrapassando Thierry Henry, o Totenham goleou o Everton, dos brasileiros Richarlison e Allan, por 5 a 0, no início da noite desta segunda-feira, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 28ª rodada.

Com apenas 28 anos, Harry Kane chegou a marca de 176 gols marcados no Campeonato Inglês, atrás de Lampard (177), El Kun (184), Cole (187), Rooney (208) e Alan Shearer (260). O atacante vem sendo o principal destaque da equipe na temporada e recentemente entrou em uma disputa de quem é melhor com Adriano Imperador, nas redes sociais.

Com a vitória para cima do Everton, o Tottenham chegou aos 45 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, já que o Arsenal, em quarto, tem 48. Já a equipe de Richarlison e companhia ficou em situação delicada, em 17º, com 22. O Burnley, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 21.

Apesar de não ter grande superioridade na posse de bola, o Tottenham dominou o Everton e não deixou o rival finalizar em gol. Foram sete do time da casa, sendo que cinco terminaram no fundo das redes, contra nenhuma da equipe visitante, o que evidencia ainda mais o momento ruim de Richarlison, que parece estar perdendo espaço na seleção brasileira.

O Tottenham abriu o placar aos 14 minutos, em um lance atrapalhado de Keane. Ele foi afastar o perigo da área do Everton e jogou contra o próprio gol. O time da casa continuou em cima e ampliou aos 17. Son recebeu na frente do goleiro Pickford e soltou o pé para fazer 2 a 0.

Após levar o segundo, o Everton se entregou por completo e praticamente ficou assistindo o Tottenham jogar. Aos 37 minutos, apareceu a estrela de Harry Kane. O atacante disparou em velocidade, invadiu a área e mandou no canto esquerdo de Pickford.

E o segundo tempo começou da mesma forma que a etapa inicial acabou, com o Tottenham em cima e fazendo gol atrás do outro. Logo no minuto inicial, Reguilon recebeu passe espetacular de Kukusevski e mandou de primeira para o fundo das redes: 4 a 0. O quinto saiu aos dez, novamente em um belo arremate de Harry Kane.

Com o adversário sem conseguir assustar, o Tottenham acabou tirando o pé do acelerador, administrou a vantagem e confirmou uma grande vitória que o coloca novamente na briga por vagas em competições europeias.