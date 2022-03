Instituição de São Bernardo recebe doação de salário de João Doria

Daniel Tossato



07/03/2022 | 19:03



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), recebeu a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Bia Doria, que realizou doação do salário do governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), no valor de R$ 17.034,40 à instituição Centro Comunitário das Crianças Nossa Senhora do Guadalupe, no Jardim Laura, na cidade.

Com o valor em mãos, irmã Adriana, a liderança do centro comunitário, declarou que o valor deverá ser utilizado para reformas no prédio que abriga a instituição e que deverá trazer aprimoramento na atuação da entidade junto às crianças carentes da região. Mulher de Orlando Morando, a deputada estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo Carla Morando (PSDB) também participou do evento.

“Quero agradecer a Bia (Doria), ao prefeito de São Bernardo. Estou comovida, porque é difícil receber um valor deste. A gente consegue umas migalhinhas aqui e ali, com algumas festas que fazemos. Agora sempre vou bater na porta do prefeito”, declarou irmã Adriana.

Para o prefeito Orlando Morando, o governador reconheceu a atuação da entidade do município e por isso contribuiu com a doação do salário. O chefe do Executivo aproveitou para agradecer a articulação de Carla Morando, que também atuou para obter a doação de Doria.

“Queria agradecer a Bia Doria, pela doação do salário do governador e também a Carla. Já que a deputada está conseguindo até o salário do governador”, brincou Orlando.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Bia Doria, o valor pode ajudar muito a instituição. Bia relembrou que o governador João Doria doou seu salário desde o primeiro vencimento que recebeu, quando assumiu o comando do Palácios dos Bandeirantes em 2019.

“A gente também pede para que os secretários (do governo do Estado) também façam doações, assim como empresários que apoiam nossa gestão”, declarou a primeira-dama.

A instituição mantém três locais em que recebem as crianças da cidade. Ao todo, atendem 500 meninos e meninas da cidade. Somente no local visitado por Bia Doria, Orlando Morando e Carla Morando, as freiras que atuam no locam dão de comer a mais de 200 crianças.