Solange Almeida compartilha fotos da festa de casamento e deixa a web de queixo caído

07/03/2022 | 18:10



Que glamour! Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Solange Almeida e Monilton Moura se casaram no civil em novembro 2020. Apesar de estarem comprometidos perante a lei, o casal queria fazer um casamento religioso com grande festa.

Na última sexta-feira, dia 4, a cantora e seu marido finalmente conseguiram realizar esse desejo e compartilharam alguns cliques do local da festa. Na legenda, Solange escreveu:

Um pouco mais da noite mágica que vivemos ontem.

Além de ter deixado boa parte dos seguidores boquiabertos com a extravagância da comemoração, a ex-vocalista da banda Aviões do Forró intrigou alguns internautas por ter se casado pela segunda vez. Vale lembrar que ela já se casou com Wagner Miau e a Igreja Católica não permite que alguém se case novamente no religioso, mesmo após o divórcio.

Segundo a coluna Leo Dias, a cantora recorreu à cúpula da Igreja e ao Vaticano, sede do catolicismo, para anular seu primeiro matrimônio. No processo, Solange e Wagner tiveram que justificar o pedido de anulação e comprovar que são apenas amigos.