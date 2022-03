Weverton iguala recorde de Marcos com mais jogos sem sofrer gols no século

07/03/2022 | 18:05



A vitória do Palmeiras sobre o Guarani foi duplamente especial para Weverton. Além de descobrir o sexo de seu segundo filho, que se chamará Olavo, o goleiro igualou o recorde de "São Marcos", com mais partidas sem ser vazado nesse século: 107 no total.

O que impressiona é a velocidade em que Weverton alcançou essa marca: o goleiro alviverde disputou até aqui 213 jogos pelo Palmeiras, enquanto Marcos precisou de 392 até chegar ao recorde atual. Ou seja, 179 jogos a menos, com metade dos jogos disputados sem ser vazado.

A marca também simboliza um esforço coletivo da equipe do Palmeiras, na qual se destaca sua força defensiva e que resulta em títulos. Desde que chegou à equipe em 2018, Weverton acumula um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, uma Recopa Sul-Americana e duas Libertadores da América.

Além disso, Weverton soma outros recordes expressivos para o seu currículo. Dentre estes, destacam-se: mais jogos sem sofrer gols em uma temporada (35 em 2020), jogador com mais vitórias pelo clube na Libertadores (29) e terceira menor média de gols sofridos na história (0,69 gol/jogo).

Weverton também almeja entrar na lista de goleiros com mais partidas pelo Palmeiras. Com contrato até 2025 e sendo um dos pilares do atual elenco alviverde, atualmente se encontra em 9º no ranking geral, atrás de nomes como Fernando Prass, Gilmar e Sérgio. Os líderes no quesito são Marcos (533 jogos) e Leão (621).