'Boneca Russa': Segunda temporada da série estreia em abril Netflix

07/03/2022 | 17:06



A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 7, a segunda temporada da série "Boneca Russa". A nova temporada da comédia dramática estreia na plataforma de streaming em 20 de abril.

O anúncio chega aproximadamente um mês após a divulgação das primeiras imagens do retorno da série.

Boneca Russa é uma série criada por Natasha Lyonne - que também é conhecida por ter feito a aclamada Orange Is The New Black. A dramédia estreou em 2019 e conta a história de Nadia Vulvovok, que em seu aniversário de 36 anos, morre, mas retorna para morrer de novo e acaba presa em um ciclo surreal de mortes sucessivas.

Além de Natasha e Barnett, o elenco da série conta com Annie Murphy, Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Elizabeth Ashley e Greta Lee. Confira o trailer da segunda temporada: