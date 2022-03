Teste de Covid para CNPJ

Rodermil Pizzo*



07/03/2022 | 23:59



Depois de tanto apanhar do vírus covidal, o setor do turismo terá de apresentar atestado e check-up aos seus clientes como provas de sua saúde financeira e estabilidade. Somente desta forma logrará confiança sobre a continuidade em longo prazo.



Durante toda a pandemia, alguns aspectos foram colocados em stand-by e aguardam soluções e resoluções, tanto no âmbito amigável quanto no âmbito judicial.



As empresas que administram cruzeiros, por exemplo, sofreram, e muito. Ainda que sejam equipamentos com poderio econômico astronômico, tiveram seus caixas bem afetados. Estes equipamentos, lamentavelmente, acumularam dívidas gigantes. Com certeza seguirão as operações, disso não há dúvidas. Todavia, avaliar a qualidade destas viagens estará por conta do excursionista.



Temos, ainda, os clientes que não conseguiram embarcar com seus créditos desde 2020 e, simultaneamente, os que não embarcaram em 2021, acumulando assim duas temporadas que terão de ser atendidas no verão 2022/2023. Esta semana as operações marítimas foram retomadas com a liberação pelas autoridades brasileiras; lamentavelmente, no fim do verão e das férias.



Com relação às medidas provisórias determinadas pelo governo federal, os prazos finais para devolução e reembolso, dos que optaram por não viajar, estão datados até 31 de dezembro de 2022 – faltam apenas 10 meses – e tanto o governo quanto as empresas, ao definirem esta data, haviam calculado que 2022 seria um grande ano para o turismo se recuperar e isso ainda não aconteceu.



O necessário para a saúde financeira das empresas será uma nova tratativa para postergar esta data de devolução. Mesmo sabendo que isso seria péssimo ao turista.



O cancelamento do Carnaval – leia-se, desfiles e festas de ruas – foi de um impacto considerável e comprometeu a receita do setor novamente. O Carnaval, ainda que odiado por muitos, está entre as datas de maior arrecadação e movimento de turistas, juntamente com o Réveillon e a Fórmula 1.



A transferência dos desfiles para abril, seguramente não renderá o mesmo número de fevereiro, e os motivos são óbvios: o Carnaval foi projetado para fechar as festividades de fim de ano, fechar o verão e dar início ao ano letivo. Abril é um mês que complica toda esta sinergia.



Para o brasilis, o Carnaval transferido para abril foi até providencial, pois, pela primeira vez, no calendário, tivemos o feriado de Carnaval e teremos um segundo feriado com os desfiles. Conseguimos assim oito dias de descanso. E se abril estiver frio ou com temperatura inadequada, resolvemos com um biquíni de lã ou um abadá de flanela.



O problema do turismo, hoje, não é conjugar o verbo no passado e sim no presente e no futuro. Então, que se inicie o ano depois de abril



Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.