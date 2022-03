Lady Gaga anuncia datas da turnê 'Chromatica Ball'

07/03/2022 | 16:47



A cantora Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira, 7, a tão aguardada turnê do seu último e aclamado álbum Chromatica, lançado em maio de 2020. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora.

A turnê recebeu o nome de Chromatica Ball Tour e já era aguardada pelos fãs desde o lançamento do álbum, mas havia sido adiada por conta da pandemia da covid-19.

Até o momento foram anunciadas 15 datas ao redor do mundo e todos os shows ocorrerão em estádios. O primeiro concerto está marcado para 17 de julho em Düsseldorf, na Alemanha, e a agenda termina em 10 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A turnê também vai passar por cidades da Suécia, Holanda, Inglaterra e Canadá. Datas na América do Sul ainda não foram anunciadas. Lembrando que o álbum Chromatica recebeu uma versão remix, chamado Dawn Of Chromatica.

Lançado em setembro do ano passado, o disco foi recheado de novas versões do álbum original e com colaborações, incluindo uma brasileira, com Pabllo Vittar, na faixa Fun Tonight.