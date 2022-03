Laudo revela causas da morte de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta

07/03/2022 | 16:32



Segundo laudo médico, a morte da cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, foi motivada por quatro doenças: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

A informação foi divulgada pelo programa Domingo Espetacular, da TV Record, que teve acesso aos documentos.

A meningoencefalite é um processo inflamatório que ocorre no cérebro e tecidos vizinhos e que pode ser causado por toxinas, problemas autoimunes ou outras condições. No caso de Paulinha, a causa ainda está sob investigação.

No painel toxicológico, foram encontradas 16 substâncias no corpo da cantora, como anfetaminas e barbitúricos.

Paulinha morreu no dia 23 de fevereiro, após apresentar problemas renais que evoluíram para o fígado e cérebro. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro com um desconforto no estômago.