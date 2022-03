Estudo aponta que trabalho aumentou para mulheres na pandemia

Do Diário do Grande ABC



07/03/2022 | 16:15



Desde março de 2020 a pandemia de Covid-19 tem impactado direta ou indiretamente a todos. Mas uma parcela da população tem sofrido diariamente com a sobrecarga neste período: as mulheres. De acordo com a pesquisa Sem Parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, realizado pela SOF (Sempreviva Organização Feminista) e pela organização Gênero e Número, publicado em março de 2021, 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém e 41% das que continuaram atuando em empregos formais afirmaram estar trabalhando mais durante a pandemia.

O gerenciamento do tempo diário para o trabalho remunerado e para as tarefas domésticas é uma das dicas que a médica Simone Abreus Neves Salles, parceira da Filóo Saúde, elencou para que a mulher possa manter sua saúde e bem estar na pandemia. “Hoje a mulher tem muitas responsabilidades, então, ao gerenciar o tempo, ela consegue tirar um tempinho do seu dia para cuidar de si mesma: ler um livro, fazer uma atividade física, algo que ela goste. A ideia é que ela faça algo para si e não para os outros – para que ela possa cuidar da sua saúde mental”, explica a médica.

Confira outras quatro dicas para promoção do bem estar durante o trabalho remoto:



Alimentação saudável e equilibrada

Comer alimentos variados, fazer pausas para se alimentar com tranquilidade e foco, são pequenas atitudes que irão impactar positivamente o dia-a-dia de quem trabalha em casa – seja em frente ao computador, em tarefas domésticas e de cuidados ou ambos.



Faça pausas para se alongar

Levantar da cadeira, sair da frente da tela do computador, tomar sol por alguns instantes e se alongar é uma opção para evitar a fadiga corporal intensa ao se trabalhar sentada o dia todo.



Mantenha seu corpo ativo

Escolher um exercício que goste e manter uma frequência de exercícios é importante não apenas para o corpo, mas também para a mente e pode ajudar a alcançar uma vida equilibrada.



Cuide da sua saúde mental

Tirar um momento para ler um livro, tomar um banho relaxante, colocar os exames de rotina em dia e cuidar de si mesma é essencial também para a manutenção da saúde mental, especialmente em um momento como este. Para mais informações e dicas, acesse o site da Filóo Saúde.