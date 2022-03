J.K. Rowling, autora de Harry Potter, promete doar mais de seis milhões de reais para órfãos da Ucrânia

07/03/2022 | 15:10



J.K. Rowling conjurou o feitiço do patrono para ajudar as crianças ucranianas. A autora de Harry Potter usou as redes sociais para pedir doações aos afetados pela crise humanitária. Se as pessoas ajudarem, ela prometeu igualar o dinheiro até um milhão de libras, cerca de seis milhões de reais.

No Twitter, a britânica retuitou uma publicação da Fundação Lumos, que ajudou a fundar em 2005, e completou:

Eu igualarei pessoalmente as doações a este apelo até um milhão de libras.

A ajuda irá para as crianças bloqueadas em orfanatos da Ucrânia. No site oficial da Lumos, a instituição explica que o foco do trabalho é na região de Zhytomyr, oeste da capital Kiev, uma área que muitas crianças já viviam em orfanatos antes mesmo da invasão russa.