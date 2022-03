Rafa Brites mostra Felipe Andreoli com o caçula: Me derreto toda

07/03/2022 | 14:10



Rafa Brites, nascida em 16 de outubro de 1986, já passou por uma longa estrada: morou nos Estados Unidos, trabalhou em programas para adolescentes, foi repórter do Mais Você, de Ana Maria Braga, foi repórter do Vídeo Show, já apresentou o Superstar e é casada com Felipe Andreoli, com quem teve Rocco e Leon. No Instagram, ela posta diversas fotos ao lado dos pequenos.

Nesta segunda-feira, dia 7, por exemplo, Rafa compartilhou um momento para lá de fofo do maridão brincando com o caçula.

Parem vocês dois... assim eu me derreto toda, brincou na legenda.

Fofos!