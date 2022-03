Thaila Ayala e Renato Góes batizam filho no Cristo Redentor: Entrego em tuas mãos

07/03/2022 | 13:11



Se tem um casal que sempre mostra que está apaixonado, este casal é formado por Renato Góes e Thaila Ayala. Desde que assumiram o relacionamento, os dois não se desgrudam e vivem postando fotos para lá de fofas nas redes sociais. No último domingo, dia 6, os pombinhos decidiram batizar o primeiro filho de três meses de vida no Cristo Redentor, Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu no amanhecer e teve a presença de amigos e familiares.

Aquele dia que o coração quase explode de gratidão por Cristo nosso senhor Deus. Entrego meu filho em tuas mãos hoje e sempre, afinal foi você quem me deu esse presente. Que ele seja apaixonado por ti como eu sou. Batizado De Francisco 06/03, escreveu Thaila.

A atriz Fiorella Mattheis, amiga da atriz e madrinha do bebê, também não escondeu a emoção e declarou:

Oficialmente comadres. Que momento inesquecível batizar o Francisco no Cristo Redentor! É tão lindo de ver a Thai conquistando seus sonhos, assim tão de pertinho? enche meu coração! Estarei sempre com vocês. Viva Francisco! Obrigada pelo melhor presente do mundo.

Pura fofura, não é mesmo?