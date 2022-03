Voltaram? Gabigol e Rafaella Santos posam juntos em evento

07/03/2022 | 13:11



Voltaram? Após se encontrarem em uma festa e conversarem no camarote do local, Gabigol e Rafaella Santos, irmã do craque Neymar Jr., foram vistos juntos mais uma vez.

No último domingo, dia 06, eles posaram juntos em um evento realizado pela empresária, na cidade de São Paulo. Não podemos afirmar que os dois realmente estão juntos, mas vale pontuar, que a relação entre eles é marcada por muitas idas e vindas e, durou aproximadamente seis anos.

Apesar de ter entrado em campo na vitória do Flamengo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, o jogador fez questão de voar até São Paulo para prestigiar o lançamento do empreendimento de Rafaella. Ao lado da sócia Vanessa Moreno, ela celebrou a criação de uma marca de suplementos e cosméticos.