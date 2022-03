Juan Paiva fala sobre sua participação no The Masked Singer e revela reação da filha: - Foi engraçado

07/03/2022 | 13:10



Mais um desmascarado no The Masked Singer Brasil! Juan Paiva deu adeus à competição no último domingo, dia 6, e deixou para trás a querida fantasia de robô.

Na manhã desta segunda-feira, dia 7, ele foi o convidado especial do Encontro com Fátima e deu alguns detalhes da sua participação. Segundo ele, a interação com o público e o carisma na apresentação são importantes.

- A fantasia é importante, eu acho que conta bastante o carisma e a interação com o público. Isso é maravilhoso, afirmou ele.

E, continuou:

- É maravilhosa a estrutura do The Masked, tudo lindo. Foi novidade para mim, os produtores fazem mágica. O mais gostoso é a adrenalina, que me lembrou muito o teatro, você estar atrás da fantasia dá uma segurança, é desafiador, foi bem gostoso, adorei ter participado. Tem uma tensão e você tem que agir conforme a música e tem o publico ali né.

Questionado se havia contado sobre sua participação para alguém, ele afirmou que apenas para sua companheira:

- Eu me divertia muito, não contei pra ninguém, só para minha companheira. Para o meu pai, pra minha filha não. Eu fiquei caladinho, mas com medo porque é uma experiência nova. Eu pensei na minha filha, achei que ela poderia gostar da brincadeira e me joguei.

Após falar sobre a filha, Analice, de sete anos de idade, Juan revelou qual foi a reação da criança ao descobrir que ele era o robô:

- Foi engraçado, ontem ela chegou e falou: você nem me contou. Ela tinha adorado o bebê, que foi o Dudu Nobre e também adorou o dragão, mas não falou sobre o robô.

Juan fala sobre a reta final de Um Lugar Ao Sol

Além da competição, Juan falou sobre a reta final de Um Lugar Ao Sol. Interpretando o Ravi, o ator se esquivou quando Fátima perguntou se ele podia adiantar alguma coisa sobre o personagem. Com um sorrisão no rosto, ele apenas desejou que Ravi seja feliz.

- Eu já estou me acostumando com o final né, eu senti muito quando terminei as gravações, eu tava muito apegado, a rotina de gravar, a galera, isso me fez falta durante três semanas. A gente terminou (de gravar) no final de outubro e aí fica guardando esse uso para ver o resultado. Eu desejo que o Ravi seja feliz rs eu acho que ele têm uma caminhada de sofrência, angústias [...] é um cara muito forte, ele merece um final feliz onde quer que ele esteja. Ele merece ser feliz.