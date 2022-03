Ex-A Fazenda aparece completamente diferente nas redes sociais

07/03/2022 | 12:10



Seja por conta do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 ou pelos hábitos discretos de certos famosos, algumas celebridades sempre acabam surpreendendo os fãs ao surgir bem diferente do que nos lembramos.

Denise Rocha já participou anteriormente de A Fazenda e recentemente chocou os fãs ao aparecer completamente diferente fisicamente. Colocando na ponta do lápis, já faz nove anos da participação do Furacão da CPI, como era chamada na época, no reality rural e as mudanças de Denise realmente foram bem profundas.

Os lábios dela foram preenchidos, dá para notar um aumento nas próteses dos seios e algumas intervenções estéticas também foram feitas para suavizar as expressões do rosto.

Lembrando que na época em que esteve no confinamento, ela chegou a armar uma briga com Monique Evans e criticar a aparência da apresentadora e na confusão ela chamou Evans de botocada e cara de múmia. Parece que esses pensamentos ficaram no passado, né!?