Longa A Filha Perdida conquista três prêmios no Spirit Awards; confira a lista completa de vencedores da premiação!

07/03/2022 | 12:10



Hollywood celebrou mais uma noite da temporada de premiações de 2022. Na noite do último domingo, dia 6, ocorreu a 37ª edição do Film Independent Spirit Awards, considerado o Oscar do cinema independente.

Diversos momentos emocionantes marcaram a noite - Troy Kotsur fez história ao se tornar o primeiro ator surdo a ganhar um Spirit Award. Na premiação, ele conquistou a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante pela performance em No Ritmo do Coração. Já o filme Zola, que colecionava um total de sete indicações, venceu os prêmios de Melhor Montagem e Melhor Atriz, com a atuação de Taylour Paige.

E ainda teve o longa A filha Perdida roubando a cena! A produção foi vencedora dos prêmios de Melhor Filme e Melhor Roteiro - além de render à atriz e cineasta Maggie Gyllenhaal uma estatueta de Melhor Direção. Com isso, o filme fica cada vez mais perto de levar um Oscar para casa. Na premiação que ocorrerá em 27 de março, a obra concorre em três categorias: Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado.

Abaixo, confira a lista completa de vencedores do Spirit Awards:

Melhor Filme

A filha perdida

Melhor Direção

Maggie Gyllenhaal - A filha perdida

Melhor Ator

Simon Rex - Red Rocket

Melhor Atriz

Taylour Paige - Zola

Melhor Ator Coadjuvante

Troy Kotsur - No ritmo do coração

Melhor Atriz Coadjuvante

Ruth Negga - Passing

Melhor Roteiro

A filha perdida

Melhor Roteiro Estreante

Pig

Melhor Longa Estreante

7 Days

Melhor Filme Internacional

Drive my car

Melhor Fotografia

Passing

Melhor Montagem

Zola

Melhor Documentário

Summer of soul

Prêmio John Cassavetes

Shiva baby

Prêmio Robert Altman

Mass