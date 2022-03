5 dicas para proteger seu e-mail profissional de ações maliciosas

Da Redação, com assessoria

07/03/2022 | 11:55



Pessoas do mundo todo usam e-mail profissional para se comunicar. Por ser de fácil acesso e simples, no entanto, também acaba se tornando um alvo para enganar, roubar dados e invadir computadores. Para ajudar os usuários a terem uma maior proteção contra essas ações maliciosas, a KingHost, empresa de hospedagem de sites e soluções digitais para empreendedores e desenvolvedores, separou cinco dicas. Confira!

1. Verificar quem enviou o e-mail

Essa dica pode parecer simples, mas já ajuda a filtrar muitos e-mails maliciosos. Desconfie de promoções e sorteios nos quais você não tenha participado. Lembre-se do famoso ditado de que nada cai do céu. Portanto, mensagens com assuntos chamativos, normalmente sinalizam perigo e chances de golpes.

2. Ter cuidado com links e anexos

Certifique-se de que o remetente é um contato que você conhece ou que seja de confiança, pois muitos links acabam redirecionando o usuário para páginas com vírus ou golpes. Também é necessário ter o mesmo cuidado em relação aos anexos, que podem, no momento em que se faz o download do arquivo, acabar instalando programas espiões e que possibilitam ataques e problemas de segurança no computador.

3. Fique atento ao compartilhamento em redes sociais

Mais do que trazer visibilidade para uma empresa, as redes sociais também podem apresentar informações delicadas que nem sempre devem se tornar públicas. Por esse motivo, sempre é bom ter atenção aos conteúdos postados nas mídias, como e-mail profissional e pessoal. Compartilhe o endereço apenas com pessoas que você queira que tenham acesso.

4. Denuncie e faça o bloqueio de spams

Além de deletar mensagens do tipo spam, é importante bloquear e denunciá-las. Isso evitará que você siga recebendo conteúdo indesejado. Cada plataforma possui funcionalidades diferentes, mas a maioria oferece recursos de usabilidade. Em geral, todas oferecem a possibilidade de denunciar e bloquear e-mails.

5. Usar um e-mail criptografado

Caso seja necessário ainda mais segurança no seu dia a dia, a utilização de um e-mail profissional que seja criptografado garante maior proteção máxima aos usuários. Empresas de hospedagem, por exemplo, oferecem soluções com o certificado SSL, que prevê criptografia de dados nos serviços oferecidos.