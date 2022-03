Estúdio D’Art Shtajio traz representatividade de minorias para animes

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



07/03/2022 | 11:55



Os animes são desenhos japoneses, muito famosos pelo mundo todo. Toda a influência dessas animações impactou o norte-americano Arthell Isom, que após assistir a Ghost in the Shell, se apaixonou pelas obras e decidiu seguir no ramo. E com o intuito de unir a sensibilidade americana ao estilo de arte japonesa, ele, seu irmão Darnell Isom e o animador Henry Thurlow se uniram e fundaram o Estúdio D’Art Shtajio.

A ideia surgiu do próprio Arthell, que se formou em animação pela Academy of Arts de San Francisco e é especialista em arte de fundo. Com isso, ele se tornou o primeiro estrangeiro negro a ser dono de um estúdio de anime no Japão.

O D’Art Shtajio foi fundado em 2016 e já contribuiu em obras de peso, como One Piece, Jojo’s Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul e Attack on Titan. Além disso, o estúdio já atuou na indústria musical, produzindo o clipe de “Snowchild”, do The Weeknd, e fazendo comerciais para marcas como Adidas e ASOS.

Além de trazer mais representatividade negra para os animes, o objetivo dos artistas é quebrar os estereótipos presentes em outros desenhos japoneses e dar destaque para personagens de cor. Eles também buscam retratar narrativas LGBTQIA+ e desenvolver pessoas de outras etnias, de forma realista. O estúdio ainda tem uma iniciativa que visa incentivar outros criadores independentes de grupos minoritários a contarem suas histórias.