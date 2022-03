Da Redação

Do Diário do Grande ABC



07/03/2022 | 10:28



Uma mulher, identificada como Andressa, foi morta, na madrugada do último sábado (5), pelo companheiro, identificado como Francisco, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. A vítima foi atacada com uma tesoura e foi encontrada na cozinha da casa pelos policiais com ferimentos na região toráxica e pescoço. A arma do crime estava encravada no rosto de Andressa quando foi encontrada.

Em seguida, a equipe policial foi atrás do companheiro da vítima que foi encontrado e preso em flagrante. Na ocasião, Francisco confessou a prática do crime, disse que matou Andressa por ciúmes pois a vítima teria traído o companheiro. De acordo com informações do BO, Francisco estava muito exaltado, não demonstrava arrependimento pelo crime e estava bebendo com amigos. No ato da prisão ainda, o acusado ainda disse que não acreditava que a polícia chegaria tão rápido e que faria um churrasco com parentes e amigos naquele mesmo dia.

Ainda segundo o boletim, uma testemunha, que não foi identificada, relatou aos policiais que ouviu gritos de socorro, ruídos de pancadas e "de repente tudo silenciara". A testemunha ainda contou que, ao lado de outras pessoas, foi até a casa do casal e bateram na porta, mas ninguém atendeu. Ao entrarem na casa, encontraram Andressa caída no chão. Testemunhas ainda relataram que ouviram Francisco dizendo "ou você confessa ou eu vou te torturar até você falar".

Francisco contou à polícia que vivia com Andressa há 20 anos com três filhos. No depoimento, o agressor ainda confessou que agrediu, anteriormente, a vítima com socos e chutes foi quando Andressa tentou fugir para a casa de uma vizinha. Francisco ainda contou que invadiu a casa dessa vizinha para buscar Andressa e a levou novamente para casa. Lá, as agressões continuaram. Francisco iniciou os golpes com uma faca de cozinha e em determinado momento a faca quebrou, foi quando buscou a tesoura.

O agressor está preso e o caso foi registrado no 1º DP de São Bernardo.