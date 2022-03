Laudo revela possíveis causas da morte de Paulinha Abelha

07/03/2022 | 11:10



Laudo médico de exame do corpo de Paulinha Abelha revela possíveis causas da morte da cantora. O Domingo Espetacular teve acesso ao documento e apresentou quatro doenças como responsáveis pelo falecimento da vocalista do Calcinha Preta: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Até então, a família da cantora ainda não havia informado quais as causas diagnosticadas nos exames.

Meningoencefalite é uma inflamação do cérebro e das membranas que o revestem, geralmente causada por infecções fúngicas, bacterianas e até parasitárias. Entretanto, nenhuma infecção desse tipo foi observada no corpo de Paulinha. Outro documento, intitulado de painel toxicológico, indica a presença de 16 substâncias no corpo da cantora, como anfetaminas e barbitúricos.

Dentre elas, estava o Venvanse, remédio utilizado para Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH). Entre os efeitos adversos do medicamento, está a perda do apetite, perda de peso, náuseas e vômito. A droga fazia parte de uma receita médica fornecida pela nutróloga da artista e é potencialmente hepatotóxica, ou seja, possui substâncias químicas que podem causar danos ao fígado e levar à hepatite fulminante.

Médicos acreditam que a artista possa ter passado por uma hepatite medicamentosa. Porém, ainda não se sabe qual problema teria se manifestado primeiro, o neurológico ou hepático.

Retomada do Calcinha Preta

Em entrevista ao jornal Extra, Felipe Marques, empresário do Calcinha Preta, falou sobre o luto família e dos integrantes da banda. A banda pretende retornar aos palcos na próxima sexta-feira, dia 11, com uma nova logomarca, mas sem um substituto para Paulinha. Na preparação para a retomada aos trabalhos, os integrantes terão acompanhamento psicológico.

- Estamos sentindo os cantores e falando sobre os sentimentos. Eles terão um acompanhamento com psicólogos. A gente sabe que o primeiro show será o mais difícil. Não dá para marcar uma data sem saber se a voz vai sair, se eles estarão descansados. A vida tem que continuar, é assim que se ameniza a dor.

Ele também revelou que o pai de Paulinha ainda não comunicado sobre a morte da filha. Gilson, mais conhecido como Seu Abelha, sofre do Mal de Alzheimer e era cuidado pela artista:

- Paulinha foi uma mãe para o próprio pai. A gente sabia desse amor que ela tinha por ele, e vamos continuar ajudando no que for preciso. Vamos fazer tudo por ela.

Felipe também revelou que Clevinho Santos, viúvo da cantora, é quem mais sofre com a perda:

- Acho que ele é quem mais tem sofrido, sabe? Os dois eram muito ligados. Ele a acompanhava em todos os shows, ensaios. Estavam juntos 24 horas por dia. É um menino de ouro. Estamos dando todo o suporte.