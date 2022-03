Rainha Elizabeth II está desesperada para conhecer caçula de príncipe Harry e Meghan Markle, diz jornal

07/03/2022 | 11:10



Rainha Elizabeth II estaria contando os dias para conhecer pessoalmente Lilibet Diana, filha caçula de príncipe Harry e Meghan Markle. A informação foi revelada pelo analista real britânico Brian Hoey, em entrevista ao jornal The Express.

Segundo o especialista, a monarca apenas viu a criança através de fotos e chamadas de vídeo.

- Ouvi de pessoas ligadas à equipe da Família Real que ela [a Rainha Elizabeth 2ª] está desesperada por conhecer a bebê.

Após deixar a realeza britânica, Harry voltou para o Reino Unido apenas duas vezes. Meghan, por sua vez, não retornou desde que deixou o país em 2020. Por isso, até o momento, Lilibet Diana - nascida na Califórnia, nos Estados Unidos - teve zero contato com a família do pai e sua terra.

Lilibet nasceu no dia 4 de junho de 2021, seu nome é uma homenagem à Rainha Elizabeth II e à avó, princesa Diana. Além dela, Harry e Meghan também são pais de Archie, de dois anos de idade.