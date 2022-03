Redação

Os países do Caribe figuram entre os destinos favoritos de casais que querem realizar um destination wedding. Organizar uma cerimônia no exterior, contudo, exige muito planejamento e alguns cuidados especiais. Veja 6 dicas para planejar um casamento nas Bahamas.

Dicas para planejar um casamento nas Bahamas

1. Época do ano

Durante o verão, as temperaturas nas Bahamas ficam entre 25C° e 30C°, tornando os casamentos à tarde bastante quentes. Nessa época, a melhor opção pode ser um casamento indoor, mantendo a parte externa reduzida.

Embora tenha temperaturas agradáveis, o inverno deixa o mar mais frio. Por isso, se a ideia é, após o “sim”, mergulhar mais do que apenas os dedos dos pés nas belas águas das Bahamas, vale a pena ficar atento a esse detalhe.

2. Hora do dia

Definir o horário do casamento também é muito importante. Se a intenção é escolher um mês de verão, cerimônias de manhã ou à noite serão mais agradáveis para os convidados. Lembre-se também de que, entre abril e outubro, o sol se põe mais tarde do que entre novembro e março.

3. Duração da estadia

A quantidade de tempo a se passar nas Bahamas é outro item que demanda atenção. A licença de casamento, por exemplo, só pode ser solicitada depois de 24 horas no país. Geralmente, o documento demora dois dias úteis para ficar pronto. Por isso, recomenda-se chegar ao destino três ou quatro dias antes da data da cerimônia.

Além disso, muitos organizadores de casamentos de resort preferem que os noivos estejam na propriedade alguns dias antes do grande dia, para mostrar e repassar todos os detalhes previamente discutidos, como sabores de bolo, decoração e comida.

Caso tenha em mente combinar o casório com a lua de mel nas Bahamas, será necessário adicionar mais alguns dias ao roteiro de viagem.

4. Documentação

Como os casamentos realizados nas Bahamas são legais, existem documentos que precisam ser apresentados para a obtenção da licença. Alguns deles podem precisar de apostila e tradução para inglês.

5. Nassau x Out Islands

As Bahamas têm 700 ilhas, ilhotas e 16 ilhas-destinos. Normalmente, os casais fica em dúvida entre dizer “sim” em Nassau ou então relaxar e aproveitar o refúgio em uma das Out Islands. Ambas as opções são ótimas e proporcionam lembranças maravilhosas do casamento. A dica é pesquisar as principais características dos locais com antecedência para garantir a escolha que mais combina com o perfil dos noivos e de seus convidados.

6. Eventos pré e pós-casamento

Por fim, mas não menos importante, é preciso considerar o planejamento de todos os eventos pré e pós-casamento, como festa de boas-vindas e dia de spa.

Optar por um casamento em outro destino significa que os noivos poderão escolher se desejam ou não incorporar eventos tradicionais, como despedidas de solteiro, ou sair da zona de conforto e fazer algo diferente, como oferecer aos seus convidados um “brunch de agradecimento”.

