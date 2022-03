Trombose: longas partidas de videogame podem desenvolver doenças vasculares

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/03/2022 | 10:55



Pessoas que têm o hábito de passar grandes períodos sentadas ou deitadas, sem movimentar as pernas, sobretudo as adeptas dos videogames, correm riscos quanto à saúde vascular e elevam a ocorrência de doenças, como a trombose. E a preocupação é que esse perigo também se estende à faixa etária dos 15 aos 24 anos.

Entre os jovens, a prevalência da doença anteriormente era baixa, e se manifestava em casos específicos como em internações hospitalares – principalmente em UTI –, câncer, uso de cateter central para infusão de medicamentos e obesidade. Nos últimos anos, com o sedentarismo, a covid-19 e o isolamento social, permanecer muito tempo na frente da TV, do computador ou do videogame intensificou o surgimento da trombose.

“Quando permanecemos imobilizados por muito tempo, seja sentado, seja em pé, existe a estase, que é o represamento do sangue nas pernas. O sangue parado tende a se solidificar, formando o coágulo ou trombo. Isso significa um aumento do risco de trombose que, atualmente, tem atingido também os jovens gamers, que permanecem sentados por horas na frente de uma tela”, explica Fabio Rossi, cirurgião vascular e presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

Sintomas da trombose

A doença ocorre quando há a formação de um coágulo na circulação sanguínea, que prejudica o fluxo no organismo. Um dos principais mecanismos responsáveis pelo retorno do sangue venoso dos membros é a contração da bomba muscular da panturrilha, que, por sua vez, impulsiona a coluna de sangue de volta ao coração. Esse processo é prejudicado com a falta de movimento.

A trombose se manifesta com inchaço, edema, dor e arroxeamento nas pernas. Nos casos de embolia, são comuns dores no peito, tosse, falta de ar, palpitação e, em ocorrências mais graves, parada cardiorrespiratória e óbito. “Nessas situações, é indispensável procurar um médico vascular que, na maioria dos casos, fará um exame chamado Doppler Vascular, que tem a capacidade de confirmar o diagnóstico e verificar a gravidade da doença”, aponta Fabio.

Prevenção

Para evitar o desenvolvimento da trombose, o profissional recomenda a adesão de iniciativas simples, porém saudáveis, na rotina. São elas:

Evitar longos períodos em uma mesma posição, seja em pé, seja deitado ou sentado;

Fazer pausas durante as partidas de videogame para movimentar os membros inferiores, com pequenas caminhadas e alongamentos ao longo do dia;

Praticar exercícios físicos regularmente;

Manter uma alimentação balanceada, sem o exagero de alimentos gordurosos;

Ingerir bastante líquido.

O médico ainda reforça a necessidade de sempre se hidratar com água e não sucos ou outros tipos de bebidas. “Não vale refrigerante, porque eles contêm cafeína, que promove a diurese e pode provocar até mesmo a desidratação”, alerta.

A prevenção e o diagnóstico precoce ajudam a evitar maiores complicações em relação à doença. É fundamental consultar um angiologista ou cirurgião vascular e estar alerta aos sinais do corpo. “Sobretudo, é necessário que a população se informe sobre o significado da trombose e como evitá-la, além de ficar atenta aos principais sinais , pois há casos no qual a intervenção imediata por equipes multidisciplinares, treinadas e equipadas se faz necessária para evitar a morte por embolia pulmonar, tão prevalente em nossa sociedade, e as suas sequelas crônicas”, afirma Fabio.