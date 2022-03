Antony Blinken garante a países bálticos proteção da Otan contra a Rússia

07/03/2022 | 10:43



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, assegurou nesta segunda-feira, 7, à Lituânia a proteção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o apoio de Washington, ao iniciar uma visita relâmpago aos três países bálticos, que estão cada vez mais tensos à medida que a Rússia avança com sua invasão na Ucrânia.

As ex-repúblicas soviéticas da Lituânia, Letônia e Estônia são todas integrantes da Otan, e Blinken está na região para garantir sua segurança caso a Rússia decida expandir suas operações militares.

"Estamos reforçando nossa defesa compartilhada para que nós e nossos aliados estejamos preparados", disse Blinken, enfatizando que o compromisso dos EUA com o pacto de defesa mútua da Otan é "sacrossanto".

Ao se reunir com Blinken, o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, comentou que medidas de dissuasão já não são mais suficientes e que é preciso recorrer agora à "defesa preventiva".

"(O presidente russo, Vladimir) Putin não vai parar na Ucrânia se ele não for contido", disse Nauseda.