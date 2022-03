Grávida do quarto filho, atriz de Harry Potter testa positivo para Covid-19 e posta foto no hospital

07/03/2022 | 09:10



Jessie Cave, interprete de Lilá Brown na saga Harry Potter, preocupou os fãs ao postar uma foto na triagem de um hospital no último domingo, dia 6. Há algumas semanas, a atriz revelou que foi diagnosticada com Covid-19 no terceiro trimestre da gravidez. Ela espera seu quarto filho com o comediante Alfie Brown.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

Na triagem mais uma vez? Alguém mais teve COVID em seu terceiro trimestre e se sentiu atingida por uma tonelada de tijolos durante semanas?

Os últimos meses não foram nada fáceis para a britânica, além da Covid-19, Jessi também foi diagnosticada com norovírus. Em um desabafo, ela revelou que tem sido difícil, mas que permanece otimista.

Coronavírus seguido por norovírus além de toda a náusea constante durante toda a gestação. Mas eu ainda tenho conseguido me manter como um raio de luz matinal, não se preocupem.

Cave viveu Lilá Brown, namorado de Ron Wesley, nos filmes Harry Potter: O Enigma do Príncipe, As Relíquias da Morte - Parte 1 e As Relíquias da Morte: Parte 2.