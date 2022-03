São Bernardo FC perde pênalti no fim e empata em casa

Thaina Lana



07/03/2022 | 08:54



O São Bernardo vacilou na partide de ontem à noite contra o Mirassol, no Estádio 1º de Maio. O empate foi justo, mas poderia ter acabado com outro resultado. O Tigre saiu atrás do Mirassol – que teve um jogador expulso no segundo tempo –, porém, buscou o empate e poderia ter virado não tivesse desperdiçado um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. Matheus Davó cobrou e o goleiro Darley espalmou.

O empate por 1 a 1 deixou os dois times em boas condições na tabela de classificação. O São Bernardo é vice-líder do Grupo B, com 15 pontos, dois atrás do líder São Paulo (17), estando bem perto de uma vaga nas quartas de final. O Mirassol é segundo Grupo C, com 17 pontos, três atrás do Palmeiras (20), e também está perto de uma vaga nas quartas. O time da região volta a campo no sábado, quando enfrenta a Inter de Limeira, às 20h30, no Interior.

O jogo começou 20 minutos atrasado, porque as fortes chuvas que castigaram a região no meio da tarde dificultaram a chegada das delegações no estádio. Em campo, os dois times mostraram boa técnica. O visitante saiu na frente aos 37 minutos, quando Fabrício Daniel chutou de longe, a bola quicou na pequena área e o goleiro Júnior Oliveira falhou. Ele não encaixou a bola, que bateu no seu corpo e entrou.

O segundo tempo começou equilibrado, mas aos 14 minutos o Mirassol perdeu o atacante Zeca, expulso por falta violenta. Antes, ele já tinha recebido o cartão amarelo. Ficou difícil para o técnico interino Ivan Baitello reequilibrar o time.

Com um mais, o São Bernardo foi todo pressão e empatou aos 31 minutos com João Carlos. Após cruzamento de Cristovam, ele se antecipou à marcação e chutou forte no canto do goleiro.

Acuado, o Mirassol tentava segurar o empate. Para tanto, contou com a ajuda do goleiro Darley, que defendeu pênalti cobrado por Matheus Davó aos 44 minutos. O atacante deu a paradinha e chutou no canto direito, mas Darley espalmou para fora. A penalidade tinha sido marcada por falta cometida por Thalisson Kelven, que deu um carrinho em Paulinho Moccelin.