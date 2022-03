No BBB22, Gustavo esnoba Laís e se revolta com grupo lollipop: Nunca mais piso naquele quarto

07/03/2022 | 08:10



Fogo no parquinho! Após a formação de paredão do último domingo, dia 6, a casa do BBB22 presenciou sua primeira briga generalizada, mas com um grande protagonista: Gustavo. O brother estava simplesmente inconsolável por ter virado alvo do quarto lollipop e acabado como o mais votado no confessionário.

Tudo começou antes de Gustavo se salvar na prova Bate e Volta. A caminho do gramado, o brother esnobou o carinho de Laís - com quem vem se relacionando desde a primeira semana no jogo. Vale lembrar que, durante a votação, a sister não contribuiu com os planos dos amigos lollipopers, mas jogou seu voto fora ao indicar Natália.

Antes de iniciar a prova, ele ainda disparou:

- Bom, conforto não tô tendo, proteção não muita.

Gustavo vai tirar satisfação com Natália

Quando o programa ao vivo acabou, não teve quem segurasse o rapaz. A primeira a tentar justificar o voto foi Natália - que votou no brother para proteger Eli.

- Confiei, hein. Tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra, disse Gustavo.

- Você não adianta ameaçar ela por causa de um voto, diz Eli.

- Eu ameacei?

- Você acabou de ameaçar ela. Você sabe o que faz por causa de um voto, o voto é dela e não é seu, dispara Eli.

Mas Gustavo retruca:

- Cala a boca, Eli, fica quieto. Você não sabe o que ela falou para mim, eu só falei confiei na sua palavra.

Então Natália se aproxima e dispara:

- Ele não está errado, ele está certo. Não foi uma ameaça em momento nenhum. Calma, eu entendo você. Agora é minha vez de falar. Eu realmente falei com você, realmente eu não queria, foi com muito pesar, mas para mim ser neutra, eu não podia ser. Eu quero ser imparcial nessa votação, só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito para outras pessoas. [...] Outra coisa: são duas pessoas que eu gosto muito, eu falei com ele isso e falo com você e falo com quem quiser escutar. É a mesma coisa que tu, está eu e Laís e gosta muito de mim, está eu e Laís no fogo. Quem que tu vai me proteger? É muito óbvio.

- Não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você aqui dentro com o Eli protegeu ele, mesmo falando que não votaria em mim, rebate Gustavo.

Briga generalizada

Com os ânimos exaltados, outros brothers acabaram se envolvendo na briga. Natália ainda tentava justificar sua decisão, quando disparou:

- Eu sinto que vocês, meninos, têm sim se juntado, inclusive você também, DG, e criado, tipo, uma fortaleza.

Pedro Scooby entra na briga e rebate:

- Opa, não me inclua nessa. Não coloque palavras na minha boca.

Douglas Silva também:

- Não, Nat. Calma aí.

Mas a sister continuou:

- Deixa eu terminar de falar, eu vou terminar de falar e depois vocês me interrompem

- Eu não estou nessa fortaleza, não, hein, garantiu Gustavo.

E Natália insistiu:

- Eu sinto que vocês estão assim, e o meu medo é o de querer ficar em uma rede de proteção. Eu queria ver se realmente era esse posicionamento dos meninos de me colocar como protegida. O Scooby mesmo falou, às vezes, a gente está protegendo. Eu não quero que ninguém simplesmente proteja, não é isso. Eu não quero que me proteja. Eu queria saber se é realmente sincero de vocês por isso, porque eu votei em você [Gustavo] com muito pesar. E o que eu queria ver com esse meu voto? Eu queria saber se vocês realmente gostam de mim.