Irmão de Paulo André revela se apoia relação do atleta com Jade Picon no BBB22

07/03/2022 | 08:10



Matheus Camilo, irmão de Paulo André, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do seu Instagram e fez a alegria de quem está acompanhando o BBB22.

Como já era de se esperar, o irmão gato do atleta foi muito questionado sobre a relação de P.A com Jade Picon no confinamento. Através de um vídeo, ele tentou se esquivar e não opinar:

- Pergunta de milhões, o que todo mundo quer saber. Quando abri a caixinha, todo mundo veio me perguntar se sou a favor ou contra. Eu já sabia disso. Sabendo disso, vou matar a curiosidade de vocês e vou responder. Minha resposta é ...

Alguns segundos depois, ele retornou e opinou:

- Agora em relação à Jade, falando sério, brincadeiras à parte. Nunca fui de me envolver nas relações do meu irmão. Desde que a relação tenha respeito, carinho, amor, que a pessoa trate bem, independentemente de qual for a pessoa...

Matheus também falou sobre a sua relação com a ex-cunhada, mãe do filho de Paulo André:

- Minha relação com ela é muito braba. A gente tem uma relação muito boa, amo. É a mãe do meu sobrinho, como não amar? O PAzinho... Já viram aquela criança? Como não amar? Ele veio dela, não tem como não amar. Não tem como amar PAzinho e não amar a Thays.

Recentemente, João Guilherme, ex da Jade, também comentou sobre a relação do atleta com a influenciadora.