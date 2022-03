Jessilane, Jade Picon e Arthur Aguiar estão no paredão no BBB22!

07/03/2022 | 01:10



E vamos de mais uma formação de paredão no BBB22.

Como você viu, Jade Picon atendeu ao Big Fone no último sábado, dia 5, e além de ter ido parar no paredão, puxou Arthur Aguiar para ir com ela!

Douglas Silva estava imune por ter ficado em segundo lugar na Prova do Líder.

Arthur Aguiar deu início aos trabalhos da noite entregando o colar da imunidade do Anjo para Paulo André.

Depois, o líder Pedro Scooby fez sua indicação da noite e colocou Jessi no paredão. O brother disse que não tem nada contra ela como pessoa, e a indicou mais por uma questão de afinidade e por ele ser uma opção de voto dela no jogo.

Para completar o time dos emparedados, só faltou o voto da casa, que foi dado um por um no confessionário. O mais votado da noite foi Gustavo, com seis votos.

E como você sabe, a noite não se encerrou por aí! Ainda rolou a prova bate-volta, na qual Jade, Arthur e Gustavo brigaram para fugir do paredão.

A prova exigiu cálculo de força e pontaria dos brothers, e Gustavo, que começou as primeiras rodadas em último lugar, acabou virando o jogo e vencendo! Logo que o resultado foi anunciado, o brother se jogou na piscina para comemorar!

Por essa reviravolta ninguém esperava, né?