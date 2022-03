'Para alegrar nossos dias', diz Virgínia Fonseca em anúncio de segunda gravidez

06/03/2022 | 17:32



Bebê a bordo! Depois de muitos rumores, Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe. A influenciadora usou seu perfil no Instagram para contar a novidade.

Na publicação, ela compartilhou uma foto ao lado do cantor e da sua filha de nove meses, Maria Alice. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre."

Nos comentários, Zé Felipe comemorou a notícia e se declarou: "Eu amo vocês demais, demais, demais... Vocês três". A publicação também teve reação de diversos artistas. "Que fofura, muitas bênçãos", escreveu Maisa. "Que Deus abençoe e proteja ainda mais! Feliz por vocês", desejou Carlinhos Maia. A foto já coleciona mais de 2 milhões de curtidas e 106 mil comentários.