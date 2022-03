Morata marca, Juventus bate Spezia e mantém sonho do título do Italiano

06/03/2022 | 16:26



Ainda sonhando com a possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Italiano, o Juventus se firmou dentro do G-4 ao derrotar o Spezia por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Juventus Stadium, pela 28ª rodada. O único gol do duelo foi marcado por Morata, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 53 pontos, atrás apenas da Internazionale (58), Napoli (57) e Milan (57), e deixando para trás Atalanta e Roma, com 47. O Spezia, por outro lado, que conheceu a quarta derrota consecutiva na competição, ficou com 26, ainda com uma 'gordura' da zona de rebaixamento.

O jogo foi equilibrado. O Spezia não se intimidou de jogar fora de casa diante da Juventus e encarou o adversário de igual para igual. A equipe mandante teve um pouco mais de volume, mas as finalizações foram semelhantes: 10 a 9.

A Juventus, no entanto, aproveitou logo a primeira grande chance da partida. Morata recebeu belo passe de Locatelli e tocou no canto direito de Ivan Provedel para fazer 1 a 0. O goleiro impediu o segundo logo na sequência ao fazer uma linda defesa no arremate de Cuadrado.

O Spezia, que sentiu o gol, foi crescer novamente na etapa complementar. Kevin Agudelo recebeu pelo alto e cabeceou para defesa de Szczesny. O mesmo Agudelo teve novo duelo com o goleiro da Juventus, que mais uma vez fez um milagre para impedir a igualdade.

Antes do apito final, o Spezia reclamou muito de um pênalti nos últimos minutos em um desarme feito pela defesa da equipe mandante. O árbitro Francesco Fourneau chegou a ser chamado pelo VAR, mas seguiu sua marcação e, posteriormente, finalizou o duelo.

OUTROS JOGOS - Ainda neste domingo, o Sassuolo chegou aos 39 pontos ao derrotar o Venezia, fora de casa, por 4 a 1. O time mandante é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 22. As demais partidas terminaram empatadas.

Genoa e Empoli ficaram no 0 a 0, assim como Bologna e Torino. A Fiorentina perdeu a oportunidade de se aproximar das vagas para as Ligas europeias ao empatar por 1 a 1 com o Hellas Verona.