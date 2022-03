Ex-noiva de Aaron Carter acusa cantor de ter quebrado quebrado três de suas costelas

06/03/2022 | 16:11



Aaron Carter está sendo acusado de agredir sua ex-noiva, Melanie Martin, com quem ele tem um filho. De acordo com o site The Blast, Melanie aponta que o cantor quebrou três de suas costelas após uma discussão virar um confronto físico no dia 21 de fevereiro.

- Tivemos uma briga por eu conversar com outro homem enquanto estávamos separados. Ele me deu um soco na costela esquerda e me empurrou. Eu não senti a dor até alguns dias depois, então saí de casa porque ele ameaçou pedir uma ordem de restrição.

Alguns registros médicos anexados junto com a acusação provam que pelo menos uma costela dela foi quebrada. Martin ainda afirmou que ela e o bebê, Prince, que nasceu em novembro do ano passado, foram expulsos de casa. De acordo com ela, os pertences dos dois ainda estão com Aaron.

- Ele tentou me ameaçar com uma alegação falsa caso eu não saísse. Todas as minhas coisas ainda estavam em casa, e meu bebê também. Então, fomos jogados na rua, tivemos que ficar na casa de um amigo e fazer esse boletim de ocorrência após a visita do médico.

O Departamento de Serviços para Crianças e Famílias de Los Angeles (DCFS) também está envolvido no caso, tentando garantir que o bebê esteja seguro até que a custódia esteja definida.

- DCFS está recomendando remover essa criança se ela estiver nas mãos do pai. Estarei com a criança, não com o pai, até que o tribunal decida sobre as questões legais. Acho que ele precisa ir para o controle da raiva o mais rápido possível, afirmou Melanie.

A ex-noiva de Carter acredita que o comportamento dele aconteceu devido a um medicamento.

- Ele provavelmente nem se lembra que fez isso. Acho que ele precisa de controle da raiva, aconselhamento sobre como controlar sua raiva. Ele é muito ciumento e precisa ser mais racional porque ele nem se lembra que fez isso, eu acredito.

Os dois viviam um relacionamento cheio de idas e vindas, inclusive, em dezembro do ano passado os dois chegaram a se separar.